Elezioni: Renzi, 'Pd? Non si vince con ammucchiate ma con idee chiare'**

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Io non vado col Pd? Questa risposta l'ha data Enrico Letta quando parlando con Repubblica ha detto noi non vogliamo Iv e Renzi ma grande alleanza da Di Maio a Fratoianni. E' legittimo tutto questo. Ma è credibile poter sconfiggere Meloni e Salvini mettendo insieme idee che sono l'opposto di quello che ha pensato sempre il Pd? Non si vince con le ammucchiate, ma con le idee chiare".

Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Sul lavoro la pensiamo come i navigator o come industria 4.0? Affrontiamo la sfida dal punto di vista riformista ma se poi la prima cosa che dici è aumentare le tasse…".