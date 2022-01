Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Noi abbiamo una visione riformista che gli altri non hanno e queste sono le prove generali perché se vogliono candidare i sovranisti contro i massimalisti, c'è uno spazio ed è uno spazio che non è del 2 per cento".

Così Matteo Renzi ad un'iniziativa elettorale con il candidato Iv alle suppletive a Roma, Valerio Casini. "Le sorprese alle suppletive possono esserci".