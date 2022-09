Elezioni: Renzi si presenta su Tik Tok, 'ex arbitro, boy scout e premier, credo nella politica'

Roma, 1 set (Adnkronos) – "E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu…Il primo video arriva proprio in questo momento, a 25 giorni dalle elezioni. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere".

Così Matteo Renzi al suo debutto su TikTok.

“Per molti di voi io sono un esperto di 'First reaction shock' o di 'Shish', linguaggi quasi più complessi del corsivo. Altri mi conoscono come ex presidente del Consiglio, il più giovane della storia repubblicana, ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, Firenze -spiega il leader di Iv-. Altri magari non conoscono pagine che sono state fondamentali per la mia vita: essere stato arbitro di calcio o capo boyscout".

"Quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica. E se vi va, qui ci siamo", conclude il leader di IV che questa sera alle 20 inizia la sua campagna elettorale proprio da Firenze, al Palazzo dei Congressi, un luogo simbolico dove, 14 anni fa, lanciò da outsider la sua candidatura a sindaco.