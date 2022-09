Elezioni: Renzi, 'su jet privati demagogia, Conte e Di Maio quelli che hanno emesso più C02'

Roma, 21 set (Adnkronos) – "Sui voli privati. L’impatto dei voli non di linea sull’ambiente è meno dello 0.2% delle emissioni di CO2. Chi vuole parlare di ambiente si confronti su nucleare di nuova generazione, sblocco delle rinnovabili, gas in Adriatico, rigassificatore a Piombino, Tap, eccetera… ma chi vuole il populismo demagogico sappia che, nella legislatura che sta terminando, i politici italiani che hanno emesso più CO2 con voli non di linea sono Giuseppe Conte e Luigi di Maio.

I dati sono ufficiali, basta leggerli". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.