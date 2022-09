Elezioni: Renzi su TikTok, 'felice di app18, cultura è motore nostra identità'

Roma, 1 set. (Adnkronos) – "In questo video per TikTok racconto ai più giovani come ci venne in mente l’idea della #18app. Un grande investimento sulla cultura e per la cultura #ItaliaSulSerio". Così Matteo Renzi su twitter lancia un video, postato su TikTok, nel quale spiega come è nata l'idea dell'app per il bonus di 500 euro ai 18enni.

"In tanti mi ringraziano per il bonus Renzi. Quei soldi non sono miei. Ma certo è stata una scelta del nostro governo" ed "è nata nel momento in cui c'è stato attentato terribile", quello al Bataclan, in cui giovani vennero "uccisi da un gruppo terroristico che era cresciuto nelle periferie".

"La reazione dei leader mondiali è stata dire aumentiamo le spese per le armi e la sicurezza. Tutto giusto. Ma io e l'Italia dicemmo una cosa in più: aumentiamo la spesa per la cultura perchè è la chiave, il motore della nostra identità.

Questa proposta è stata copiata, in primi da Macron, e sono felice che l'Italia qualche volta venga copiata per delle belle idee e sono contento che funzioni per rendere i 18enni più consapevoli, più forti, più italiani".