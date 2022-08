Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Il prezzo del gas ai massimi storici, il debito pubblico sotto attacco, imprese che non riaprono dopo la pausa estiva, bollette insostenibili per le famiglie italiane. E la sinistra di Fratoianni propone la patrimoniale. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro".

Lo dichiara Matteo Richetti, presidente di Azione.