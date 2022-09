Milano, 3 set. (Adnkronos) – "Quanto accaduto al mercato di viale Papiniano è intollerabile. In democrazia non c’è spazio per violenza e odio. Esprimo a nome di tutto il Partito Democratico milanese la nostra solidarietà a Fratelli d’Italia e alle volontarie e ai volontari presenti al gazebo che prima dell’aggressione stavano volantinando".

Così la segretaria metropolitana del PD milanese Silvia Roggiani.