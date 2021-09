Elezioni Roma, l’ultima provocazione della candidata di Michetti: “Ti spacco la faccia”

"Ti spacco la faccia con un pugno", queste le parole pronunciate da Francesca Benevento in un recente video.

Continua la lunga scia di provocazioni della candidata di Enrico Michetti Francesca Benevento, Una serie di provocazioni queste iniziate proprio con la disputa con lo stesso Michetti che, nei giorni scorsi, aveva preso le distanze dalle sue visioni antisemite, complottiste e negazioniste.

Ora da parte della candidata è stato diffuso un video estremamente telegrafico le cui parole lasciano davvero spazio a doppie interpretazioni. Il filmato vuole infatti invitare a resistere contro il Green Pass. Come? naturalmente “con un pugno in faccia”, il tutto con tanto di sorriso sul volto e occhiolino. Un filmato che in questo preciso caso, non appare altro che il tassello di un puzzle di una figura che appare a tratti imprevedibile.

Elezioni Roma Francesca Benevento: “Ti spacco la faccia”

“Se vuoi spezzare un dito, è facile. È solo. Ma se insieme a questo dito si uniscono le altre dita compatte e poi si piegano insieme, diventa un pugno che ti do in faccia… e ti spacco la faccia”, sono queste le parole pronunciate da Francesca Benevento e che invitano alla resistenza contro la certificazione verde.

Un tema questo che ha fatto da leit motiv proprio come l’ultima frase ripresa dall’assemblea costituente: “La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri, che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino” .

Elezioni Roma Francesca Benevento, Michetti: “Dichiarazioni non in linea con i 12 articoli della costituzione”

Nel frattempo il candidato di Fratelli d’Italia Michetti ha preso completamente le distanze dalle recenti affermazioni della candidata: “Ha fatto delle dichiarazioni che non sono in linea con i 12 articoli della Costituzione dove vengono citati i diritti fondamentali dell’uomo, per cui se c’è una dichiarazione che è contraria a questo tipo di impalcatura a cui io mi affido, che io metto al centro, se c’è contrarietà a questi principi, e il primo è il rispetto è chiaro che si è fuori, si scende dal treno che ci porterà in Campidoglio”, ha affermato in una intervista rilasciata davanti alle telecamere di Sky tg24.

Elezioni Roma Francesca Benevento, la candidata prosegue sulla sua strada

Nel frattempo stando a quanto riporta il quotidiano “la Repubblica” Michetti avrebbe diffidato la candidata dall’utilizzare il simbolo legato alla lista civica e che la candidata sta utilizzando tutt’ora per spingere la sua elezione in consiglio comunale. A tal proposito Michetti ha precisato che “Non possiamo farla ritirare ma le verrà tolto il nostro simbolo”. Si tratterebbe di provvedimenti che avrebbero lasciato il tempo che trova.