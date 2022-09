Elezioni: Rosato presiederà prima seduta Camera, al Senato probabile Segre**

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Conto alla rovescia per l'avvio della diciannovesima legislatura, previsto il prossimo 13 ottobre con la seduta inaugurale di Camera e Senato. In attesa dei dati definitivi ed ufficiali, a Montecitorio a sedersi sullo scranno più alto dovrebbe essere Ettore Rosato, vicepresidente più anziano per elezione della legislatura precedente.

A Palazzo Madama invece la guida della prima riunione verrà affidata al senatore più anziano di età, in questo caso il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che già presiedette la seduta inaugurale nel 2018. Difficile però che possa fare il bis, a causa delle condizioni di salute. Potrebbe quindi toccare alla senatrice a vita Liliana Segre, 92 anni, più anziana rispetto a Carlo Rubbia, 88 anni, e a Silvio Berlusconi, 86 anni il prossimo 29 settembre.