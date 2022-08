Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Da Crosetto viene un contributo repubblicano per una campagna elettorale scevra da veleni e capace di assicurare, chiunque vinca, la tenuta del sistema paese". Così Gianfranco Rotondi, parlamentare di Forza Italia, all'Adnkronos commenta l'invito del fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera, ad un patto di coesione per l'Italia scevro di demonizzazioni fra gli avversari.