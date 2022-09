Elezioni: Sala, 'Ministero a Milano innovativo e di grande cambiamento, ma c'e' la volontà?'

Milano, 5 set. (Adnkronos) – ''Se non e una boutade elettorale, e lo vedremo nei prossimi giorni, ci si può ragionare. Milano è un po' il terreno fertile per innovare e anche le politiche relative allo sviluppo economico possono nascere da qua''.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replica a margine di Gastech all'ipotesi di istituite a Milano un ministero dell'Innovazione.

''ora -spiega- in campagna elettorale non si sa mai quello che i politici dicono, se sono battute finisce lì. Se c'e' volontà di ragionarci io certamente ci ragiono, non vogliamo rubare nulla a Roma, ma sarebbe una qualcosa di innovativo, un grande cambiamento. Per cui la location è l'ultimo del problema del genere, ma c'e' la volontà di spostare un ministero? Non lo so''.