Elezioni, Salvini: “Chi prende un voto in più sceglie e governa”

Roma, 26 lug. (askanews) – “Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema (…) Gli italiani votano il 25 settembre dalla mattina alla sera, chi prende un voto in più sceglie, chi prende un voto in più vince, chi prende un voto in più governa, non capisco dove stia il problema (…) Passare giornate a discettare sulla leadership, sui collegi, sulle candidature mi sembra veramente tempo perso”: così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite in collegamento con Non Stop News su Rtl 102.5.

“Io inviterò sia la Meloni, che Berlusconi a concentrarci unicamente su quello che faremo dal 26 settembre”, ha ribadito Salvini.

(IMMAGINI RTL 102.5 NON STOP NEWS)