Roma, 6 set (Adnkronos) – Divisioni con la Meloni al governo? "No, assolutamente, abbiamo 5 anni impegnativi. Poi abbiamo origini e culture diverse ma è un impegno, non vedo l'ora arrivi il 25 settembre in cui per 5 anni saremo giudicati dal nostro lavoro".

Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital.