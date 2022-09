Roma, 6 set (Adnkronos) – Marta Fascina al governo? Non lo so. Berlusconi è stato, è e sarà un grande protagonista della politica, dell'impresa, della cultura dello sport. Poi Forza Italia deciderà chi farà cosa, non penso abbiano il problema di scegliere persone all'altezza".

Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital.