Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Il segretario della Lega, Matteo Salvini, incontrando in videoconferenza i coordinatori regionali del partito ha raccomandato massimo impegno in vista dei ballottaggi: in palio, ha ricordato, ci sono 43 Comuni e in dieci casi gli aspiranti primi cittadini sono leghisti.