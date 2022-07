Roma, 28 lug. (Adnkronos) – "Contrario a Meloni premier? E perché dovrei? E' giusto lasciare la scelta italiani e non alle logiche di partiti, ma non c'è nessuna vittoria scontata". Esclude un premier esterno ai tre leader di centrodestra in caso di vittoria? "E' il Presidente della Repubblica che affida il mandato, lo dice la Costituzione, ma quello che decideranno gli italiani è sacro".

Così Matteo Salvini ai microfoni di Radio24.