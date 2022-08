Elezioni: Salvini, 'no a scuole chiuse un giorno o Dad, non sacrifichiamo ragazzi'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Scuole chiuse un giorno alla settimana e ragazzi di nuovo in DAD per risparmiare energia? Dico assolutamente NO. I nostri ragazzi hanno già sofferto troppo per le chiusure degli scorsi anni, perdendo preziosi mesi di vita scolastica, di relazioni, di amicizie, di rapporti e di contatto umano.

Lavoriamo per azzerare gli aumenti delle bollette, non per sacrificare scuola e studenti". Lo scrive su Instagram il leader della Lega Matteo Salvini, dando ai suoi follower appuntamento a mezzanotte su Tik Tok per parlare del tema.