Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "A sinistra quando non sanno cosa dire tirano fuori la Russia. Io li querelo. Saviano, Calenda, Di Maio: dell'agente russo lo dai a qualcun'altro perché con le famiglie italiane non si scherza". Così Matteo Salvini in una conferenza stampa a Coregliano Rossano.