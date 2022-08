Elezioni, Salvini: ponte Messina serve a unire l’Italia all’Ue

Reggio Calabria, 29 ago. (askanews) – “Costa di più non fare il ponte, che fare il ponte, è utile, indispensabile collegare non Messina a Reggio, collegare l’Italia all’Europa, andare in treno da Palermo a Roma in poche ore”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Reggio Calabria il cui video è stato postato sulla sua pagina Facebook.

“Pensate all’immagine dell’Italia nel mondo con un’opera di ingegneria unica, fattibile, realizzabile, che si ripaga in un anno.

Ogni anno i siciliani per non avere il ponte spendono 5 miliardi di euro all’anno. Penso sia molto più utile investirli questi 5 miliardi, perché una volta ogni tanto l’Europa ci dice ‘vi diamo la metà dei soldi’”, ha aggiunto.

(FONTE IMMAGINI: FACEBOOK MATTEO SALVINI)