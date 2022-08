Elezioni, Salvini ribadisce: Meloni premier? Chi vince è premier

Roma, 22 ago. (askanews) – “Non capisco la domanda perché la risposta mi pare ovvia e banale ‘sì’, se vince Salvini il premier lo fa Salvini, se vince Berlusconi il premier lo fa Berlusconi…”: così il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Rtl.

“Io aspetto che siano gli italiani, ripeto. Oggi è il 22 agosto, si vota il 25 settembre, non andiamo a distribuire incarichi che non esistono fino a quando gli italiani non scelgono e non decidono.

Diciamo che in Lega sicuramente ci sono donne e uomini che già incarichi di massimo livello li hanno ricoperti, l’altro giorno citavo ad esempio Giulia Bongiorno per la Giustizia, che potrebbero domani mattina essere eccezionali ministri di questo paese. Però per rispetto nei confronti degli italiani io aspetto il 25 setttembre”, ha aggiunto, rispondendo a una domanda su un suo incarico nell’eventuale prossimo governo di centro-destra.