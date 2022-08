Elezioni: Salvini, 'soldi Pnrr a Sud ma no ad amici degli amici'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Mi son ricordato che esiste Boccia perché ne ho letto oggi sui giornali, non lo votano nemmeno i suoi… I fondi del Pnrr noi vogliamo e ci impegnamo -dove governa la Lega i soldi si spendono e si spendono bene – affinché tutti quei mld destinati al Sud arrivino effettivamente al Sud e vengano spese per il Sud, non per gli amici degli amici.

Spesso non c'è un problema di soldi, ma il problema è che i sondi finiscono in Regione e spariscono o finiscono agli amici degli amici o ai comuni del colore giusto o a quelli con la tessera dei sindacati giusti". Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante un comizio a Barletta.