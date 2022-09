Elezioni: Sanchez a comizio Pd, 'con Letta passi in avanti su diritti e libertà'**

Roma, 23 set (Adnkronos) – "Cari compagni e compagne del Partito Democratico, caro Enrico, domenica prossima l’Italia è chiamata a elezioni molto importanti. E quando ci sono elezioni l’alternativa è sempre chiara: o andiamo avanti, o andiamo indietro". Inizia con queste parole il videomessaggio del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez trasmesso durante la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del Pd-Italia democratica e progressista.

"Bisogna andare avanti in materia di diritti e libertà – aggiunge il primo ministro spagnolo – bisogna andare avanti verso una risposta socialmente giusta alle conseguenze economiche della guerra di Putin in Ucraina. E tutto questo, il progresso nei diritti e nelle libertà, anche in una risposta corretta alle crisi economiche causate dalla guerra e dalla pandemia che dobbiamo ancora superare -sottolinea ancora il segretario del Psoe- è rappresentato dal Partito Democratico e da Enrico Letta".

"Quindi – conclude – forza e coraggio dalla Spagna affinché domenica prossima l’alternativa progressista che tu, Enrico, rappresenti, vinca le elezioni in Italia".