Milano, 24 ago. (Adnkronos) – "Il governo a guida Fratelli d’Italia della Regione Marche non ha approvato atti che ostacolano le donne nella scelta di abortire". Lo scrive su Facebook Daniela Santanchè, replicando al post di Chiara Ferragni.

Del resto, aggiunge, "non potrebbe essere altrimenti: la 194 è legge dello Stato e le Regioni non possono intervenire per modificarla.

I numeri di oggi sono uguali a quando la Regione era a guida Pd". Quindi, conclude, "basta bugie!".