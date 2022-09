Elezioni, Schifani ai vincitori: non manchi ministero per il Sud

Roma, 27 set. (askanews) – “La vittoria del centrodestra è stata una vittoria schiacciante perché il centrodestra aspirava ad una candidatura unitaria. Io non ero candidato, mi è stato chiesto dai vertici di scendere in campo e l’ho fatto accettando questa scommessa per la mia terra. Spero che anche in questa occasione vi sarà un ministero che si occupi di questi temi perché il Sud ha bisogno di un riferimento ministeriale amministrativo, anche per la gestione del PNRR che darà tanto al Mezzogiorno, darà tanto alla mia regione, e quindi un confronto col governo attraverso questo ministro che spesso c’è stato, recentemente c’è stato, sarà credo indispensabile”.

Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.