Elezioni: Schlein, 'per Letta no governo con Verdi e Si? Programmi sovrapponibili'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Per Letta, in caso di vittoria, non si farà un governo con Fratoianni e Bonelli? Lo dovete chiedere a lui. Tra i due programmi la sovrapposizione è quasi totale, credo che al governo si possa trovare un compromesso anche su cose non sovrapponibili”.

A parlare, ospite di Un Giorno da pecora, su Rai Radio1, è Elly Schlein, candidata per Pd Italia democratica e progressista, che oggi è intervenuta nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Insieme a chi potreste formare un esecutivo? “Con chi condivide il contrasto al precariato, la giustizia sociale e la conversione ecologica”.