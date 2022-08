Elezioni: secondo giorno di consegna simboli, nessuna coda

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Riaperti, dalle 8 al Viminale, gli uffici per la consegna dei contrassegni elettorali in vista delle elezioni del 25 settembre. Sarà possibile depositare i simboli fino alle 20. Nessuna coda questa mattina all'ingresso del Ministero dell'Interno, come era invece accaduto ieri.

Il primo simbolo consegnato nella giornata di sabato è stato quello degli Esseritari, seguito dal Movimento tecnico nazionale popolare per la pace.

E arriva anche il terzo scudo crociato, il terzo simbolo della democrazia cristiana dopo i due depositati ieri. Il totale al momento è di 58 contrassegni. Gli uffici apriranno anche domani, dalle ore 8 alle ore 16.