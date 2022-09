Elezioni: Serracchiani, 'destre pericolose per il futuro dell'Italia'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni di Berlusconi su Putin confermano quanto abbiamo sempre detto e cioè che una vittoria del centrodestra rappresenterebbe una pericolosa svolta per l’Italia il cui ruolo verrebbe messo in difficoltà sia in Europa che nell’Alleanza atlantica".

Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, intervistata da Radio Immagina.

"A questo si aggiunge un ulteriore pericolo per il nostro Paese, quello del rischio di uno stravolgimento della sua Costituzione, poiché a Meloni ieri è caduta la maschera, con l’annuncio di volere realizzare la riforma presidenzialista anche solo con i propri voti. Senza rendersi conto che l’Italia è un paese fragile, che non ha bisogno di un uomo o una donna soli al comando.

Il primo pensiero del Partito democratico è invece quello di mettere più soldi nelle tasche degli italiani, affrontando il caro bollette, investendo su università, scuola, ricerca e sanità e consolidando le sue istituzioni repubblicane”.