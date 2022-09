Elezioni, Serracchiani (Pd): “Non possiamo non riconoscere la vittoria del centrodestra. Saremo all’opposizione”

La capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani ha commentato gli esiti preliminari delle elezioni politiche del 25 settembre.

Con la diffusione delle proiezioni relative alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, appare sempre più evidente la vittoria del centrodestra. La sconfitta della coalizione del centrosinistra è stata commentata nella notte dalla capogruppo del Partito Democratico alla Camera Debora Serracchiani prima esponente di spicco del partito di Enrico Letta a esprimersi sulla vittoria degli avversari.

Elezioni, Serracchiani (Pd): “Non possiamo non riconoscere la vittoria del centrodestra”

In seguito alla diffusione dei dati relativi al voto espresso dagli italiani, i vertici del Pd si sono riuniti al Nazareno e stanno esaminando il quadro politico che sta emergendo dalle urne. Insieme a Enrico Letta, al Nazareno sono arrivati anche i ministri Lorenzo Guerini e Dario Franceschini, il coordinatore della segreteria Marco Meloni, il vicesegretario Peppe Provenzano e le capigruppo Debora Serracchiani e Simona Malpezzi.

In questo contesto, le prime dichiarazioni ufficiali in merito ai risultati delle elezioni sono state rilasciate dalla capogruppo dem alla Camera Debora Serracchiani che è scesa in sala stampa nella notte di lunedì 26 settembre.

“Indubbiamente non possiamo, alla luce dei dati visti finora, non attribuire la vittoria alla destra trascinata da Giorgia Meloni. È una serata triste per il Paese”, ha detto il volto storico dei dem. Ma ha poi sottolineato: “Anche a destra registriamo un risultato della Lega sul quale una riflessione dovrà essere fatta a destra”.

Dall’opposizione al risultato della Lega

Nel corso della prima conferenza post elezioni tenuta da un esponente di primo piano del Pd che è stata trasmessa a reti unificate sulle trasmissioni dedicate al voto in onda su Rai, Mediaset, La7 e Sky, la Serracchiani ha anche precisato: “Con questa legge elettorale la destra ha la maggioranza in Parlamento, ma non ha la maggioranza nel Paese”.

“Il Pd è la seconda forza politica e la prima di opposizione e ha una forte responsabilità.

Il terzo polo non ha ottenuto il risultato rispetto alle aspettative che aveva”, ha aggiunto.