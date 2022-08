Nessun accordo con tra M5S e PD alle elezioni regionali in Sicilia. L'annuncio del leader Giuseppe Conte con un post su Facebook.

Ciò che accade a livello Nazionale può ripetersi anche a livello regionale. Questo è quanto accade in Sicilia, regione in cui il Movimento 5 Stelle (M5S) ha formalizzato lo strappo con il Partito Democratico (PD). Il leader del M5S Giuseppe Conte annuncia la corsa in solitaria su Facebook.

Elezioni Sicilia, M5S correrà da solo: l’annuncio di Giuseppe Conte

Dall’esperienza di governo durante il Conte bis alla volontà di lavorare insieme, l’ex premier Giuseppe Conte è deluso dal fatto che il PD abbia sposato completamente l’agenda Draghi. Questa mossa politica si potrebbe definire come il casus belli definitivo della seprazione dei giallo-rossi. E così, il leader pentastellato, annuncia su Facebook che in Sicilia, in vista delle elezioni regionali, il suo partito non si coalizzerà con i dem.

Le parole di Giuseppe Conte

“In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola. Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte bis“. Queste sono le parole di Giuseppe Conte.

L’attacco ai dem

L’avvocato del popolo ha poi proseguito attaccando il PD a causa di una lista di impresentabili che avrebbero essere candidati in Sicilia. “Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana c’è un’impasse dovuta all’insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili. Una posizione che ha messo in imbarazzo anche Caterina Chinnici, che è stata costretta a richiamare il Pd su questo punto: chi ha procedimenti penali pendenti deve restare fuori dalle liste”.

Questo è il commento del leader pentastellato.