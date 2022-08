Elezioni, Silvio Berlusconi: “Penso che mi candiderò al Senato”

"Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia" ha affermato Berlusconi

Dopo aver annunciato la sua candidatura al Senato, Berlusconi parla a tutto campo: dalla possibile leadership di Giorgia Meloni fino alla flat tax, il leader di Forza Italia affronta i temi caldi delle prossime elezioni e lancia una frecciatina al Pd

Berlusconi: “Mi candido al Senato”

Silvio Berlusconi scioglie la riserva, si candiderà al Senato alle prossime elezioni politiche. Lo annuncia lui stesso intervenendo come ospite del programma “Radio Anch’io” su Radio Raiuno:

“Penso che mi candiderò al Senato, così faremo tutti contenti, dopo aver ricevuto pressioni da tanti, anche fuori da Forza Italia”.

“Leadership, Meloni adeguata “

Quanto alla possibile leadership di Giorgia Meloni nello schieramento di centro- destra: ” Non ho mai detto di no, ho sempre detto che, se avrà più voti sono sicuro che Giorgia si chi ha più voti proporrà il nome al capo dello Statodimostrerà adeguata al difficile compito” afferma il fondatore di Forza Italia che si dice però non appassionato di questo argomento quanto “della battaglia contro l’oppressione fiscale e quella contro l’oppressione burocratica e giudiziaria”,

“Con la flat tax emerge il Pil sommerso”

Altro tema caldo di questa campagna elettorale estiva, la flat tax. Che, secondo Berlusconi “Non è corretto dire che la flat tax costa, almeno nel medio periodo, al contrario fa crescere le entrate dello Stato: con la flat tax evasione e elusione diventano meno convenienti e quindi emerge tutto il Pil sommerso. In secondo luogo lo stimolo che ne deriva fa crescere occupazione, consumi, investimenti e le entrate pubbliche. Cosi la necessità di spesa sociale diminuisce” ha concluso, specificando che tutto comunque avverrà con gradualità.

“Siamo persone responsabili” afferma, rispondendo indirettametne a chi afferma che le promesse del centro-destra farebbero saltare i conti pubblici.

La stoccata al Pd

Non manca la frecciatina al Pd “ll Partito Democratico sembra impegnato a creare un nuovo Comitato di liberazione nazionale contro quello che loro chiamano le destre. Questo non fa bene al paese e né alla qualità del dibattito politico. La presenza di FI nel governo sarà garanzia di atlantismo e europeismo.

Dovrebbe essere la sinistra ad avere qualche imbarazzo, visto che Fratoianni ha votato contro l’allargamento della Nato”.