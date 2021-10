Elezioni: sindaco Codogno, 'risultato oltre aspettative, ora vogliamo guidare la ripresa'

Milano, 5 ott. (Adnkronos) – "Sono molto soddisfatto, è stato emozionante, un risultato così sinceramente non me lo aspettavo". E' ancora frastornato dai risultati elettorali Francesco Passerini, sindaco di Codogno, riconfermato primo cittadino del paese del Lodigiano simbolo dell'emergenza Covid. 37 anni, esponente della Lega, Passerini ha ottenuto un vero plebiscito, andando oltre il 72% e battendo la candidata del centrosinistra Antonia Rizzi.

"Cinque anni fa avevamo ottenuto un risultato molto importante, il 53% – spiega all'Adnkronos -. Stavolta c'era una buona sensazione però questi numeri sono sicuramente qualcosa di inaspettato e mi fanno molto piacere". Ora, ci tiene a sottolineare Passerini, "abbiamo una responsabilità ancora maggiore nel rendere orgogliosi i cittadini che ci hanno dato la preferenza".

Maniche rimboccate e pancia a terra, "continueremo nella ripresa economica nella quale la nostra città sta dando già ottimi segnali – rimarca il sindaco -.

Il bilancio delle attività è molto positivo, la produzione anche ha dei booster positivi e superiori a quelli nazionali. Vogliamo guidare la ripresa della scuola e del ritorno a una vita normale, alla nuova normalità, che deve tornare col il superamento dell'emergenza". Nelle scorse ore il sindaco ha avuto modo di sentire il leader della Lega, Matteo Salvini. "Mi ha mandato un messaggio per congratularsi" dice, osservando che, alla luce dei risultati nelle altre città è sull'astensionismo che la politica bisognerebbe riflettere: "Il diritto al voto è il momento più importante per i cittadini, per influire sull'attività amministrativa del proprio Paese – fa notare -.

Da noi i dati dell'affluenza sono stati bassi ma vedere il 50% in città come Milano beh, sono numeri che devono far riflettere. La democrazia è partecipazione, una riflessione credo debba essere fatta. Bisogna arrivare alle persone".