Elezioni: sondaggio Ipsos, l'81% dei lavoratori ritiene poco o non credibili le promesse su fisco

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – L'81% degli italiani ritiene poco o per nulla credibili le promesse elettorali in ambito fiscale annunciate dai vari partiti. Di questo 81%, in particolare, il 48%, le ritiene poco credibili, mentre il 33% le ritiene non credibili.

Questo il dato principale un sondaggio di Ipsos commissionato da Fiscal focus sulla salute fiscale dei lavoratori dipendenti e anticipato dall'Adnkronos. C'e' solo un 6% che le ritiene molto credibili, mentre un 13% le ritiene abbastanza credibili.

Sui motivi perchè le promesse elettorali annunciate dai vari partiti in queste campagne elettorali siano poco o per nulla credibili il 68% ritiene che siano fatte solo per ottenere consenso, un 35% ritiene che non vi siano le coperture finanziarie, un 17% pensa che vi saranno all'interno del futuro governo /maggioranza disaccordi che ne comprometteranno la realizzazione mentre un 19% dice che verranno realizzate ma solo in parte, disattendendo i piani originali.

Il sondaggio si è spinto a chiedere ai lavoratori dipendenti quanti mesi sarebbero in grado di coprire le spese ordinarie, e cioè affitto, cibo bollette e altro senza dover ricorrere a forme di sostegno economico come prestito, reddito di cittadinanza o altri sussidi. Dall'indagine emerge che solo il 32%, cioè praticamente 1 su tre non riuscirebbe ad andare oltre i 3 mesi e di questi, il 10% esaurirebbe le risorse nel giro di 30 giorni.

Se si chiede poi ai dipendenti di quantificare in numeri assoluti l'ammontare di tasse dirette e indirette che paga ogni anno allo Stato, il 66% risponde di non averlo mai fatto. Cioè 2 italiani su 3 non sanno quanto pagano di tasse.