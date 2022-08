Elezioni: Spadoni (M5S), 'sconcertata da Meloni, specula su dramma'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni, quella del sono una donna, sono Cristiana, quella che aspira a diventare premier, ha pubblicato un video di una donna stuprata. Non é Lercio, lo ha fatto veramente. Ha ricordato la nazionalità dell’uomo, ha messo l’audio della donna, ci ha fatto sopra campagna elettorale”.

Così la vicepresidente della Camera dei deputati Maria Edera Spadoni, del MoVimento 5 Stelle.

“Vi chiedo: se questa donna fosse stata vostra sorella, vostra figlia, vostra madre, come vi sentireste? Giorgia ma non ti vergogni di quello che posti? Del silenzio tuo e del tuo partito quando l’uomo è di pura “razza” italiana? Io sono sconcertata dal livello a cui siamo arrivati, invito tutti a riflettere sulle scelte che verranno fatte il 25 settembre”, continua.

“Non affidatevi agli slogan sull’orgoglio italiano. Valutate i fatti, e chiedetevi chi in tema di diritti ha proposto il Codice Rosso, ha allungato di 6 mesi la possibilità per le donne di denunciare, chi lotta per asili nido in tutta Italia e un’effettiva parità salariale, chi ha sempre, ribadisco sempre, denunciato gli stupri, indipendentemente dalla nazionalità dello stupratore, dell’unica forza politica che in questa legislatura ha realizzato l’80% degli impegni presi nel 2018 con gli elettori.

Questa forza politica é il MoVimento 5 Stelle”, conclude Spadoni.