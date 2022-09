Elezioni: Speranza, 'c'è un grande recupero, tanti indecisi e noi possiamo convincerli'**

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Io vedo un grande recupero. I prossimi giorni sono davvero quelli decisivi. Ancora tante persone non hanno deciso se votare e chi votare, vedo un grande spazio per la Lista dei democratici e progressisti, un enorme spazio di recupero.

Quindi sono molto ottimista sui prossimi giorni". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Adnkronos.

"L'astensionismo è il nostro primo avversario. Quando trovo una persona che mi dice che non va a votare perchè tanto il suo destino non cambierà, per me è una sconfitta della democrazia. Quindi per me la prima cosa è convincere le persone ad andare a votare e ci sono argomenti enormi per convincerle a votare centrosinistra perchè il nostro è un progetto che mette in campo soluzioni che tengono insieme sviluppo e coesione sociale".