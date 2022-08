Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Candidato Premier? Salvini e Meloni rappresenterebbero un’avventura per il Paese. Con i loro amici Orbán e Le Pen l’Italia sarebbe più debole e isolata in Europa. Enrico Letta è invece serio e affidabile. Con lui il Paese è in mani sicure".

Così il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, candidato a Napoli per la lista democratici e progressisti.