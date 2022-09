Roma, 19 set. (Adnkronos) – "Letta ha fatto bene a dire che la fase di recupero parte proprio dal Sud , in quella bellissima serata a Reggio Calabria con Pier Luigi Bersani che ringrazio: Pier Luigi non si è candidato, facendo una scelta di grande generosità, ma sta facendo una campagna elettorale in giro per tutta l'Italia come se fosse candidato e trasmette una fortissima motivazione in tutti noi".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Adnkronos.