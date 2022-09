Elezioni: Speranza, 'M5S sinistra? La sinistra siamo noi, unico vero progetto in campo'

Roma, 19 set. (Adnkronos) – "I 5 Stelle sono diventati la vera sinistra? La sinistra è la nostra lista e il profilo della nostra lista è basato proprio sui fondamentali: la lotta alle disuguaglianze, la difesa della scuola e della sanità pubblica, la lotta alla precarietà del lavoro, la difesa dell'ambiente, l'allargamento dei diritti.

Poi alla fine essere di sinistra o meno lo devi misurare nel merito delle cose hai testa e del progetto che esprimi e la nostra lista lo esprime in maniera molto più netta e più chiara. E' la proposta vera del campo democratico e progressista". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a l'Adnkronos.

"Poi per me anche sull'esperienza degli ultimi tre anni, il punto essenziale è e resta la difesa della sanità pubblica.

L'idea che se una persona sta male deve essere curata a prescindere da quanti soldi ha e non è banale perchè ci sono Paesi al mondo dove avere l'assicurazione o la carta di credito fa la differenza. Per questo in questo momento soprattutto alle persone indecise noi diciamo dire con forza chi siamo e noi siamo quelli della difesa del servizio sanitario nazionale, della scuola pubblica, siamo quelli che vogliono una società più coesa dove nessuno resti indietro".