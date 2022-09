Elezioni: spremiagrumi per 'lato B' su profilo whatsapp Grillo

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Uno spremiagrumi incorporato in uno sgabello, con un bicchiere 'raccogli sangue' posto al di sotto della seduta. E' la foto apparsa attorno a ora di pranzo su una 'storia' di Beppe Grillo, sul profilo whatsapp di uno dei due numeri telefonici che il garante e fondatore del Movimento ha in uso.

Un messaggio criptico quello del comico genovese, che è subito rimbalzato sui cellulari di diversi parlamentari M5S generando un tam tam sul chi fosse il 'destinatario' del macabro messaggio, riporta l'Adnkronos.

Grillo solo questa mattina -dopo che dal suo staff avevano fatto sapere che non avrebbe dichiarato- è tornato a dire la sua, con un video sui social in cui inneggia al M5S, paragonandolo a un nespolo apparentemente morto, ma in realtà vivo tanto da dare i suoi frutti, come spiega lo stesso Grillo nel video in cui non appare ma fa sentire la sua voce.

"Il grande nespolo – dice infatti Grillo – gliene abbiamo fatte di tutti i colori in questi anni, eppure è rigoglioso, verde e nonostante tutto sopravvive. Un filo di linfa che c'è dentro sopravvive, un po' di tronco lassù che fa delle nespole bellissime. Questo è il Movimento 5 stelle, il simbolo: il nespolo vivo".