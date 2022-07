Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Salvini è in cerca di ipotetici posti prima che il risultato elettorale possa metterli in discussione. Per questo chiede con insistenza a Meloni di ‘chiudere’ già una lista dei ministri. Paura della leader di Fdi? Sospetti su possibili impresentabili, come già accadde per la Lega con il governo giallo-verde? Un consiglio: non si faccia problemi che non avrà”.

Lo dice il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della Commissione Ue.