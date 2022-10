Elezioni: sui social aumenta il consenso per Meloni, attesa per incarico

Roma, 5 ott. – (Adnkronos) – Giorgia Meloni continua a dominare la scena politica sui social network, com’era accaduto durante la campagna elettorale, accrescendo ancora di più il suo consenso personale, nonostante il silenzio dietro cui si è trincerata. Sale l’attesa per l’incarico.

Nella settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2022, la leader FdI ha raccolto oltre 21,56 mila citazioni che hanno prodotto un’audience di 185 milioni di utenti raggiunti, un vero record, e un engagement di ben 6,95 milioni di interazioni. La vincitrice delle elezioni politiche 2022 conferma, dunque, il suo posizionamento di primo piano sui social.

È quanto emerge dal nuovo Report Leader & Social di Telpress Italia, un’analisi delle conversazioni realizzata con MediaScope, la piattaforma proprietaria di web e social listening basata sul monitoraggio continuo dei principali social network.

Dietro Giorgia Meloni c’è Matteo Salvini con 17,22 mila citazioni, 65 milioni di reach e 2 milioni di engagement che mantiene alta l’attenzione su di lui anche se sconta ancora il dibattito sulla consistente perdita di voti. Numeri significativi e consensi positivi si registrano anche per Giuseppe Conte che con 13,96 mila citazioni, 44 milioni di reach e 1,5 milioni di engagement è l’unico esponente della futura opposizione che riesce a tenere testa a Giorgia Meloni.

Profilo basso, invece, per Enrico Letta e per il Pd da cui, invece, il popolo dei social di quell’area politica aspetta da giorni qualche parola sul futuro. Luigi Di Maio raggiunge l’incremento percentuale più alto di mentions rispetto agli altri leader come conseguenza del dibattito sulla mancata elezione ma anche sul prolungato silenzio social.

I post con maggiore reach sono tutti su Facebook e riguardano il giorno dopo le elezioni, tranne Silvio Berlusconi su TikTok, e si riferiscono alla vittoria di Fratelli d’Italia.

Quello di Giorgia Meloni, pubblicato alle 2.45, ha ottenuto una reach di 16,8 milioni di interazioni. Il secondo è di Giuseppe Conte con il ringraziamento a chi l’ha votato, il terzo di Matteo Salvini con un commento ironico un post di un ragazzo. Quarta posizione per Silvio Berlusconi, unico leader ad utilizzare Tik Tok, con un video riferito alla vittoria del centrodestra.

Sui social network ha avuto molta risonanza la mancata elezione di Luigi Di Maio. Le citazioni dell’attuale ministro degli Esteri sono aumentate quasi del 700%. Fa parlare anche la decisione di chiudere i suoi profili, peraltro commentata dalla trasmissione Propaganda Live di venerdì 30 settembre, tanto che si registrano picchi di visualizzazioni e interazioni di diversi post mostrati dal conduttore Diego Bianchi riferiti a Luigi Di Maio. Si chiama così l’effetto secondo screen.