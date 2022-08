Elezioni, Tabacci: "Centro democratico in Parlamento da 2013, regole non le ho fissate io"

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – "Centro democratico è presente con il suo simbolo ininterrottamente in Parlamento dal 2013. Ha eletto parlamentari dal 2013 in continuità. Le regole non le ho fissate io". Così Bruno Tabacci in prossimità del lancio del nuovo progetto politico con Luigi Di Maio risponde all'Adnkronos rispetto alle contestazioni sul diritto alle esenzioni per la raccolta firme, garantita nel 2018 alla lista Centro Democratico +Europa, formata quando Tabacci aveva concesso ad Emma Bonino la fusione tra i due simboli, ma oggi divisa.

(di Roberta Lanzara)