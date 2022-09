Elezioni: Tabacci, 'nemmeno Pci sottomesso a Pcus come Lega a Russia unita'

Roma, 4 set (Adnkronos) – "La cosa che mi balza agli occhi è questa: che senso aveva l'intesa con Russia unita? Nemmeno il Pci è stato così sottomesso alle logiche del Partito comunista sovietico. Si tratta di misura, di qualità della leadership e delle persone.

Quando si esprimono così non c'è di mezzo il bene dell'Italia ma piccoli interessi, siccome c'era l'autocrate più forte si guarda a lui per semplificare le cose". Lo ha detto Bruno Tabacci a Mezz'ora in più parlando dei legami della Lega con la Russia.