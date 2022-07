Roma, 31 lug (Adnkronos) – "Noi non siamo come Letta che vuole la patrimoniale. La politica fiscale della sinistra è continuare il vecchio ritornello dell'aumento delle tasse. Su questo ci batteremo per evitare tasse su successione, patrimoniale, case. Basta tasse ". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più.