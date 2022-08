Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Sul Pnrr "bisogna avere una certa flessibilità: non significa stravolgerlo, non significa modificarlo in maniera fondamentale, ma permettere di utilizzare in modo migliore i fondi che l'Europa ci dà e ci darà per risolvere i problemi provocati prima dalla crisi legata al coronavirus, poi dalla crisi legata alla guerra".

Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.