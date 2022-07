Roma, 31 lug (Adnkronos) – "Votare in due giorni sarebbe più utile. C'è una campagna elettorale che si tiene per la prima volta in estate, si rientra dalle vacanze, dare la possibilità di votare anche il lunedì mattina mi pare una proposta ragionevole".

Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più.