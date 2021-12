Elezioni: Termometro politico, Pd cresce e arriva al 21,1%, poi Fdi al 19,7%

Roma, 15 dic (Adnkronos) – Il Pd cresce ancora e arriva al 21,1%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Aumenta quindi la distanza da Fratelli d’Italia, fermo al 19,7%. Mentre la Lega tocca un nuovo minimo, scendendo al 18,3%, appena sopra al livello raggiunto nelle elezioni del 2018.

Nel centrodestra a sorridere è solo Forza Italia, in ascesa, che tocca l’8%, cui non arrivava da mesi. Dal lato opposto è un periodo negativo per il Movimento 5 Stelle, che cala a percentuali non toccate da luglio, ovvero al 15,4%.

Tra i partiti più piccoli fermi al 4% quelli che erano parte di LeU, mentre perde alcuni decimali Italia Viva, ora al 2,4%, e Azione con il suo 3,9% rimane su livelli simili a quelli degli ultimi mesi.