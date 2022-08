Elezioni: Todde a Raggi, 'sacrosanto che Conte decida su liste'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Io rispetto il pensiero di tutti, noi abbiamo delle regole chiare e credo che sia sacrosanto che un leader politico abbia voce in capitolo sulle liste. Questo è il mento di unire le forze, non è il momento delle divisioni.

Dobbiamo mettere da parte i personalismi e pensare ai cittadini che sono preoccupati per il futuro e non per le brighe interne o le polemiche alimentate da qualcuno”. Lo ha dichiarato la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde a Radio Cusano Campus.