Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “Il campo largo: da Carfagna a Gelmini, da Brunetta a Speranza, da Calenda ai Verdi di Bonelli. Dal Pd di Letta e Marcucci fino a Fratoianni, passando per Crippa, con Di Maio e Tabacci. Non manca più nessuno?! Solo non si vedono i due liocorni”.

Lo scrive su Twitter la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.