Elezioni: Todde, 'destre vogliono abolire rdc, M5S difende chi ha meno'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Le destre da settimane stanno dichiarando che al governo cancelleranno il reddito di cittadinanza privando quindi milioni di persone di un supporto indispensabile contro la povertà. Migliaia e migliaia di famiglie stanno soffrendo la crisi economica e non riescono ad arrivare a fine mese.

Come si può pensare di cancellare uno strumento così importante? Solo chi guadagna 500 euro al giorno può mettere i piedi in faccia a chi ne riceve 500 al mese. Il MoVimento 5 Stelle continuerà la sua battaglia contro chi vuole distruggere questa misura di civiltà che, come dice l'Istat, ha salvato in pandemia oltre 1 milione di persone”. Lo dichiara la viceministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.