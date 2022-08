Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Berlusconi dice che il merito dei 209 miliardi del Pnrr non è di Conte. Ma è suo. Era lui a trattare in Europa, era lui a battersi per famiglie e imprese italiane, era lui a gestire la pandemia da Palazzo Chigi.

Citando Troisi nel film 'Non ci resta che piangere': mo me lo segno". Scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde.